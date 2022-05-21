В «Химках» высказались о трансфере Дзагоева

Представитель подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался насчет возможного подписания полузащитника Алана Дзагоева.

«Не думали над его приобретением. Видели, что расторг контракт. Пока не рассматривали и никак не оценивали этот трансфер», - передает слова Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, что 31-летний футболист и ЦСКА прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

За «армейцев» Алан выступал с 2008 года. Вместе с москвичами он три раза становился чемпионом России, четырежды побеждал в Кубке и Суперкубке страны.