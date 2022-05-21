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Агент дал совет «Уфе» по Агаларову

21 Мая 2022 • 08:16 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем форварда Гамида Агаларова, ныне выступающего за «Уфу». Нападающий является лучшим голеадором Премьер-лиги с 19 забитыми мячами в 28 играх.

«Его надо продавать сейчас, и «Уфа» это прекрасно понимает. Но очередь к Агаларову только из журналистов. Он - хороший игрок, но у него есть некоторые ограничения», - передает слова Сафонова «Спорт день за днём».

Срок трудового соглашения 21-летнего центрального нападающего с уфимским клубом рассчитан до конца текущего года. Его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, оценивается в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сафонов Уфа Гамид Агаларов
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