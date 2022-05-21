Один из легионеров хочет покинуть «Динамо»

Легионер московского «Динамо» Диего Лаксальт может покинуть российскую Премьер-лигу в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает Transfermarkt.

Согласно данным источника, у футболиста есть вариант продолжения карьеры за океаном. Заинтересованность к игроку «бело-голубых» проявляет «Торонто», выступающий в МЛС. Ради этого трансфера Диего готов согласиться на сокращение оклада. В Москве он получает 1,6 миллиона евро в год. Канадский клуб не может позволить себе такие траты.

Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана» летом 2021 года. В этом сезоне уругваец провел 14 матчей в Премьер-лиге и получил пять желтых карточек.