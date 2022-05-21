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Корнеев не видит будущего у Дзюбы в «Зените»

21 Мая 2022 • 05:27 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА и каталонской «Барселоны», а также тренер российской сборной Игорь Корнеев считает, что дни Артёма Дзюбы в «Зените» сочтены.

По словам Корнеева, проблема в том, что Дзюба перестал себя ощущать лидером команды.

Подобное чувство помогает такому футболисту, как Артём, но в то же время мешает ему при определенных обстоятельствах, которые и сложились сейчас в питерском клубе.

- Думаю, что для Артёма период в «Зените» завершён. Он любит чувствовать себя важным и быть на первых ролях в команде, но сейчас этого нет, - цитирует Игоря Корнеева Metaratings.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Корнеев
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