Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приостановку игровой карьеры защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

- Я думаю, будет точней и логичней сказать, что не Марио Фернандес сделал российский футбол лучше, а наоборот – российский футбол и ЦСКА сделали из него известного футболиста, который поиграл в сборной России, и всё прочее. Фернандес – средний игрок, а по бразильским меркам, может, даже ниже среднего. Да, он добросовестный футболист, нормальный, к нему нет вопросов по самоотдаче. Что он мог, то делал, а многого не мог сделать. Я бы не сказал, что Марио Фернандес такой значимый игрок, как Данни, который периодами ярко играл в России, и как Халк, который мог играть лучше. Фернандес должен быть благодарен ЦСКА и российскому футболу за то, что он стал популярен. За сборную Бразилию, я думаю, он бы никогда не сыграл.