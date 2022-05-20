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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Не Марио Фернандес сделал российский футбол лучше, а наоборот» эксклюзив

20 Мая 2022 • 22:47 Комментировать

Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приостановку игровой карьеры защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

- Я думаю, будет точней и логичней сказать, что не Марио Фернандес сделал российский футбол лучше, а наоборот – российский футбол и ЦСКА сделали из него известного футболиста, который поиграл в сборной России, и всё прочее. Фернандес – средний игрок, а по бразильским меркам, может, даже ниже среднего. Да, он добросовестный футболист, нормальный, к нему нет вопросов по самоотдаче. Что он мог, то делал, а многого не мог сделать. Я бы не сказал, что Марио Фернандес такой значимый игрок, как Данни, который периодами ярко играл в России, и как Халк, который мог играть лучше. Фернандес должен быть благодарен ЦСКА и российскому футболу за то, что он стал популярен. За сборную Бразилию, я думаю, он бы никогда не сыграл.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Марио Фернандес РПЛ Александр Чугунов
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