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Биджиев: «Продление контрактов с Акинфеевым и Набабкиным – это хорошо, и Карраскаль пришёлся ко двору в ЦСКА» эксклюзив

20 Мая 2022 • 22:46 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал последние изменения в составе московского «армейцев».

- Касательно Марио Фернандеса, конечно, я считаю, что это будет потеря для ЦСКА, всё-таки он был ключевым игроком «армейцев» на протяжении долгих лет. Он провёл огромное количество матчей, внёс значительный вклад в успехи ЦСКА, хорошо играл за сборную России. Что касается Дзагоева, то Алана в последнее время мучили травму, и он пропустил достаточно большое количество времени. Думаю, здесь было принято обоюдное решение не продлевать контракт, как и в случае с Магнуссоном. Раз изменения в ЦСКА затеяны, значит, наверняка есть какие-то кандидатуры на смену ушедшим игрокам. Всё-таки ЦСКА всегда хочет решать большие задачи.

Продление контрактов с Акинфеевым и Набабкиным – хорошее решение с точки зрения селекционной политики. Акинфеев очень многое значит для ЦСКА, Набабкин тоже давно играет за «армейцев». ЦСКА на них рассчитывает. Думаю, они и дальше будут приносить пользу команде. Карраскаль? Он пришёлся в стане «армейцев» ко двору, проявил себя весной достаточно ярко. Считаю, что ЦСКА принял обоснованное решение выкупить его у «Ривер Плейта». Карраскаль заслужил это своей игрой и своим отношением, и болельщикам он понравился. Посмотрим, какие ещё изменения произойдут в межсезонье, какие игроки на какие позиции добавятся и какого уровня.

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Евро-Футбол.Ру,
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