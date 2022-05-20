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Васин рассказал, как долго будет играть Акинфеев

20 Мая 2022 • 17:49 Комментировать

Экс-игрок столичного ЦСКА Виктор Васин высказался о подписании нового трудового договора между голкипером Игорем Акинфеевым и «армейским» клубом.

«Игорь - легенда ЦСКА и российского футбола. Он будет играть еще столько, сколько захочет. Он еще многим может порадовать болельщиков», - приводит слова футболиста Sport24.

Новое соглашение 36-летнего вратаря с москвичами рассчитано до середины 2024 года.

Акинфеев является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За первую команду он выступает с 2003 года.

В футболке москвичей Игорь выиграл шесть чемпионских титулов, шесть кубков страны, семь суперкубков и один кубок УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Виктор Васин
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