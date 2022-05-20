Васин рассказал, как отреагировал на уход Дзагоева и Фернандеса из ЦСКА

Защитник Виктор Васин, поигравший за московский ЦСКА, отреагировал на уход защитника Марио Фернандеса и хавбека Алана Дзагоева из «армейского» клуба.

«Удивлен решениям Марио и Алана. Они оба могли бы спокойно еще поиграть в ЦСКА годик или два. А Марио даже побольше», - передает слова Виктора Sport24.

Оба футболиста покинут ЦСКА по завершении нынешнего сезона. Фернандес принял решение приостановить свою карьеру, а Дзагоев будет заниматься поиском нового места работы. Ходили слухи, что Алан планирует завершить карьеру, однако игрок опроверг эту информацию.