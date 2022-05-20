В главных слухах недели вы узнаете о том, кто не нравится Лионелю Месси в «ПСЖ», почему в «Реале» паникуют из-за Килиана Мбаппе, и какое решение по будущему принял Криштиану Роналду. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси выгонит тренера «ПСЖ»

Первый сезон в «ПСЖ» стал серым для Лионеля Месси. Многие ожидали, что в чемпионате Франции звёздный аргентинец станет клепать голы пачками, но на деле получилось иначе. Вообще сезон получился неудачным не только для Месси, а для всей команды в целом. Парижане определённо делали ставку на Лигу чемпионов, но вылетели уже на стадии 1/8 финала этого турнира. По слухам, Лионель Месси считает, что «ПСЖ» сможет добиться больших успехов только после смены тренера. Аргентинский форвард хотел бы поработать с другим специалистом, и боссы парижан вполне могут прислушаться к футболисту, отправив Маурисио Почеттино в отставку.

В РПЛ будет 18 команд

В обозримом будущем может быть принято решение о расширении РПЛ. Катализатором в вопросе увеличения числа участников чемпионата России становятся санкции – УЕФА отстранил клубы РПЛ от еврокубков на следующий сезон. Поговаривают, что теперь в элитном российском дивизионе будет не 16, а 18 команд. Расшириться РПЛ может уже с ближайшего сезона.

В «Реале» паника из-за Мбаппе

В какой-то момент казалось, что уже ничего не помешает Килиану Мбаппе перебраться в «Реал» будущим летом. Однако «ПСЖ» не прекращает бороться за талантливого форварда, о чём известно из СМИ. В прессу просочилась информация о том, что парижане предложили Мбаппе контракт на три сезона с повышением зарплаты. В договоре якобы прописано особое положение Килиана как центральной фигуры в рамках бренда «ПСЖ». Ситуация вроде как вызывает панику в стане «Реала». В Мадриде были уверены в переезде Мбаппе, но теперь всё не так однозначно. Ожидается, что футболист объявит о своём решении в ближайшие дни.

Погба испугался фанатов «Манчестер Юнайтед»

Поль Погба – один из тех футболистов, чей контракт истекает в конце июня. Пока неизвестно, где продолжит карьеру француз. На неделе появились слухи о том, что Погба не просто вёл предметные переговоры с «Манчестер Сити», но даже согласовал условия личного контракта с клубом. Впрочем, после этого Поль якобы включил заднюю передачу, испугавшись негативной реакции армии фанатов «Манчестер Юнайтед». Погба посчитал, что его жизнь в Манчестере после такого перехода стала бы невыносимой.

Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»

Непопадание «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов поставило под вопрос будущее Криштиану Роналду. Оно и понятно, ведь для звёздного португальца очень важно выступать в сильнейшем клубном турнире континента. Впрочем, всё идёт к тому, что Роналду останется на «Олд Траффорд» на следующий сезон. В прессу просочилось фото, на котором Роналду позирует в новой форме «красных дьяволов».

Слухи собирал Александр Тихий.