Переговоры между ЦСКА и «Лиллем» по поводу Юсуф Языджи продолжаются. По информации «Евро-Футбол.ру» «армейцы» планируют выкупить турецкого полузащитника, но не хотят платить 12 миллионов евро, предусмотренные по контракту. Представители ЦСКА хотят снизить стоимость трансфера. Это подтвердил и агент Языджи Адем Чебеджи.

«Сейчас договариваются клубы, посмотрим к чему это приведет. Лично у нас с ЦСКА нет никаких проблем», - отметил представитель игрока.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 25-летний полузащитник провел десять поединков, отметившись восемью забитыми мячами (три – с пенальти).