Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Алан Дзагоев покидает «армейцев».

«Конечно, Алан Дзагоев - значимая фигура. Это человек, который с 17 лет играл в основе ЦСКА. Он в России выиграл всё, что можно, и все, что нельзя. Дзагоев был лидером ЦСКА на протяжении долгого времени, он играл в сборной и там тоже был лидером. Это, действительно, фигура. Футболистище шикарный. Он - один из легенд «армейцев». Потрясающий игрок, жалко, что игроцкая карьера в ЦСКА для него заканчивается.

Думаю, он мог бы принести ещё пользу «армейцам». Но видимо по состоянию здоровья ему сложно играть здесь все матчи. Он принял решение перезапустить карьеру в другом месте, скорее всего. Думаю, решение было совместным. Нужно учитывать и интересы клуба, и интересы игрока. Думаю, они вместе приняли такое решение. Понятно, что для болельщиков «армейцев» это потеря, но нужно учитывать мнение самого Алана», - сказал Корнаухов.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.