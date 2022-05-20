Титов: Мог оказаться в «Баварии»

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов рассказал о несостоявшемся переходе в «Баварию».

«У нас не было агентов. Я только через месяц узнал, что, оказывается, было предложение от «Баварии», но уже всё, поезд ушёл», — приводит слова Титова «Чемпионат», которые бывший футболист сказал в рамках проекта РФС «Наша Смена».

Егор Титов выступал за «Спартак» в период с 1992 по 2008 год. За это время он принял участие в 444 матчах, забил 105 мячей и отдал 85 голевых передач с учетом всех турниров. Лишь другой легендарный полузащитник Фёдор Черенков провел в стане «красно-белых» больше игр (514), чем Титов.