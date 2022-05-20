Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов: Мог оказаться в «Баварии»

20 Мая 2022 • 15:45 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов рассказал о несостоявшемся переходе в «Баварию».

«У нас не было агентов. Я только через месяц узнал, что, оказывается, было предложение от «Баварии», но уже всё, поезд ушёл», — приводит слова Титова «Чемпионат», которые бывший футболист сказал в рамках проекта РФС «Наша Смена».

Егор Титов выступал за «Спартак» в период с 1992 по 2008 год. За это время он принял участие в 444 матчах, забил 105 мячей и отдал 85 голевых передач с учетом всех турниров. Лишь другой легендарный полузащитник Фёдор Черенков провел в стане «красно-белых» больше игр (514), чем Титов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бавария Егор Титов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.05  17:00 Крылья Советов ... Локомотив Москва 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Рубин ... Уфа 2.55 3.15 3.05
21.05  17:00 Химки ... Спартак Москва 4.20 3.75 1.88
21.05  17:00 Краснодар ... Ахмат 2.85 3.45 2.55
21.05  17:00 Динамо Москва ... Сочи 2.17 3.45 3.45
21.05  17:00 Нижний Новгород ... Зенит 4.30 4.10 1.79
21.05  17:00 ЦСКА Москва ... Ростов 1.63 3.80 6.00
21.05  17:00 Арсенал Тула ... Урал 2.55 3.15 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
15:55 · Россия. Премьер-лига
Точилин о матче «Динамо» — «Сочи»: Все приложат максимум усилий
15:45 · Россия. Премьер-лига
Титов: Мог оказаться в «Баварии»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: Семак справляется, но всё зависит от игроков
15:14 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал о самом памятном голе
15:13 · Россия. Премьер-лига
Алдонин оценил карьеру Дзагоева
15:03 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «На следующий сезон «Рубин» обречён вылететь из ФНЛ со Слуцким»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Ахмата» Уткин рассказал о своём будущем
14:35 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: Говорить о будущем пока рано
14:21 · Россия. Премьер-лига
Широков прокомментировал уход Дзагоева из ЦСКА
14:17 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко отреагировал на уход Дзагоева из ЦСКА
14:06 · Россия. Премьер-лига
Силкин прокомментировал результаты «Динамо» в текущем сезоне
13:47 · Россия. Премьер-лига
Сафонов и Газинский выбрали Сперцяна лучшим игроком сезона
13:34 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «В ЦСКА назрели изменения»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Вылет «Рубина» в ФНЛ станет большой сенсацией
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» намерен понизить стоимость прав на трансляции матчей РПЛ в случае расширения лиги
Все новости
Рекомендуем