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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА официально

20 Мая 2022 • 14:52 Комментировать

Московский ЦСКА посредством своего официального сайта отрапортовал о пролонгации сотрудничества с голкипером Игорем Акинфеевым. Новый трудовой договор между «армейцами» и 36-летним капитаном команды рассчитан до лета 2024 года.

Игорь является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За первую команду москвичей он выступает с 2003 года. С того времени вратарь принял участие в 704 поединках. Вместе со столичным клубом Акинфеев выиграл шесть чемпионских титулов в РПЛ, шесть кубков страны, семь суперкубков и один кубок УЕФА.

В этом сезоне голкипер пропустил 28 голов в 28 матчах чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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