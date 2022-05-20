Московский ЦСКА посредством своего официального сайта отрапортовал о пролонгации сотрудничества с голкипером Игорем Акинфеевым. Новый трудовой договор между «армейцами» и 36-летним капитаном команды рассчитан до лета 2024 года.

Игорь является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За первую команду москвичей он выступает с 2003 года. С того времени вратарь принял участие в 704 поединках. Вместе со столичным клубом Акинфеев выиграл шесть чемпионских титулов в РПЛ, шесть кубков страны, семь суперкубков и один кубок УЕФА.

В этом сезоне голкипер пропустил 28 голов в 28 матчах чемпионата России.