Ганчаренко отреагировал на уход Дзагоева из ЦСКА

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко, ранее занимавший пост главного тренера московского ЦСКА, поделился мнением об уходе полузащитника Алана Дзагоева из «армейского» клуба.

«Дзага - легендарный футболист для команды. Жаль, что уходит. Желаю, чтобы он продолжил карьеру и еще поиграл на хорошем уровне», - приводит слова Ганчаренко Sport24.

Дзагоев защищал цвета «армейцев» с 2008 года. Вместе с москвичами от трижды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал кубок страны.

В текущем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 20 поединках, в которых отметился тремя голевым передачами.