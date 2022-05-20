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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капелло высказался о возможном переходе Дзюбы в итальянский клуб

20 Мая 2022 • 13:01 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Итальянский специалист выразил сомнения относительно возможного переезда российского форварда в Серию А.

«Маловероятно. Не думаю, что сейчас итальянские клубы заинтересованы в приобретении российских игроков», — приводит слова Капелло Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» прекратил переговоры с Дзюбой о продлении контракта, который истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провёл в составе питерского клуба 38 матчей, в которых забил 13 голов, а также сделал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Зенит Артём Дзюба
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