Капелло высказался о возможном переходе Дзюбы в итальянский клуб

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Итальянский специалист выразил сомнения относительно возможного переезда российского форварда в Серию А.

«Маловероятно. Не думаю, что сейчас итальянские клубы заинтересованы в приобретении российских игроков», — приводит слова Капелло Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» прекратил переговоры с Дзюбой о продлении контракта, который истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провёл в составе питерского клуба 38 матчей, в которых забил 13 голов, а также сделал 10 результативных передач.