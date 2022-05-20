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Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Варианты для Дзюбы – «Уфа», «Урал» и «Химки», он не топ-игрок даже по российским меркам» эксклюзив

20 Мая 2022 • 12:58 Комментировать

Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

- Если Дзюба хочет как-то продлить свою карьеру и зарабатывать футболом дальше, то ему надо уходить из «Зенита». Если он останется, ему будет тяжело, это всем понятно – и ему самому, и болельщикам, и тренеру. Зенитовцам надо двигаться вперёд, а Дзюба, по большому счёту, им не помощник. Его можно оставить, чтобы он выходил в каких-то случаях на 10-15-20 минут, но он к этому не готов, он же, наверно, считает себя великим футболистом.

На мой взгляд, Дзюбе стоит пойти в клуб типа «Химок», где есть ветераны такие же. Он и раньше играл только на одном качестве – потолкаться там, проткнуть мяч. Это не игрок топ-уровня даже по российским меркам. Ну а «Зенит» же у нас флагман футбола, у них задачи, они хотят чего-то добиваться.

Заграница? Дзюба и в лучшее время не заиграл бы там. Уехать-то он может, но куда, если смотреть здраво? Там надо будет пройти сборы, заработать место в составе, работать постоянно. По-моему, для него это нереально. Я же говорю: «Уфа», «Урал», «Химки». Думаю, даже в «Сочи» ему тяжело будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Чемпионат России РПЛ чугуновдр Чугунов
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