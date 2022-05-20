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«Зенит» и «Спартак могут начать сотрудничать с Adidas

20 Мая 2022 • 12:44 Комментировать

Питерский «Зенит» и московский «Спартак» могут в ближайшее время начать сотрудничество с известной компанией Adidas.

По информации Metaraitings.ru, немецкий спортивный экипировщик готов сделать предложения «Зениту» и «Спартаку», которые до этого работали с компанией Nike. Напомним, что «красно-белые» официально приостановили сотрудничество с Nike, который был спонсором московского клуба с 2005 года. Спартаковцы из-за этой ситуации потеряют полмиллиарда рублей.

Стоит отметить, что компания Adidas решила проблемы с логистикой и собирается в ближайшее время вернуться в Россию.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Российская Премьер-Лига Adidas
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