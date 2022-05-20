Каррера: Бакаева нельзя отпускать в «Зенит»

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу возможного перехода полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Каррера сказал Sport24, что Бакаев ещё молод и может на долгие годы стать основным футболистом для московского клуба. Итальянский специалист считает, что «Спартаку» нельзя отпускать Зелимхана в стан принципиального соперника, ведь это нелогично и неправильно.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Бакаев может после окончания этого сезона на правах свободного агента перебраться в питерский «Зенит».