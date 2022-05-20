«Урал» хочет продлить аренду голкипера Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал журналистам, что екатеринбургский клуб хотел бы продлить аренду голкипера ЦСКА Ильи Помазуна.

Иванов сказал Metaraitings.ru, что «шмели» очень хотели бы сохранить 25-летнего российского вратаря, но от них ничего не зависит. Президент «Урала» отметил, что в ЦСКА уже был отправлен запрос по поводу продления аренды ещё на год, но все подобные вопросы будут решаться только после окончания сезона.

Напомним, что в этом сезоне Илья Помазун провёл в российском чемпионате 25 поединков, в восьми из которых сумел оставить свои владения в неприкосновенности.