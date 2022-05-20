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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» хочет продлить аренду голкипера Помазуна

20 Мая 2022 • 12:06 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал журналистам, что екатеринбургский клуб хотел бы продлить аренду голкипера ЦСКА Ильи Помазуна.

Иванов сказал Metaraitings.ru, что «шмели» очень хотели бы сохранить 25-летнего российского вратаря, но от них ничего не зависит. Президент «Урала» отметил, что в ЦСКА уже был отправлен запрос по поводу продления аренды ещё на год, но все подобные вопросы будут решаться только после окончания сезона.

Напомним, что в этом сезоне Илья Помазун провёл в российском чемпионате 25 поединков, в восьми из которых сумел оставить свои владения в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Григорий Иванов Илья Помазун
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