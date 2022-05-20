Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова, а ныне наставник «Кайрата» Курбан Бердыев мог возглавить «Химки», сообщает журналист Айдын Кожахмет.

Однако журналист сообщил, что специалист не намерен покидать казахстанский клуб, поскольку имеет обязательства перед руководством «Кайрата». Несмотря на это, не так давно ему поступило предложение от подмосковного клуба.

«Насколько я знаю, его звали в «Химки». До Юрана. Отказался», — приводит слова Кожахмета «Матч ТВ».

Напомним, 69-летний Бердыев возглавляет «Кайрат» с мая прошлого года. После 11 проведённых матчей текущего сезона алматинская команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Подопечные Бердыева не знают побед на протяжении шести игр подряд.