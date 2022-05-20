Мостовой: Если действительно будет введён мораторий, то это будет неправильно

Известный российский экс-игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного введения моратория на вылет из РПЛ.

Мостовой сказал «Чемпионату», что если мораторий действительно введут, то это будет неправильно. Экс-игрок считает, что будет логичнее оставить старый формат и компенсировать количество матчей новым турниром, а именно Кубком РПЛ. Эксперт отметил, что самое главное, чтобы все эти изменения пошли на пользу российскому футболу.

Напомним, что большинство команд элитного дивизиона проголосовали за введение моратория на вылет из РПЛ по итогам этого сезона.