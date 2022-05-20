Мостовой назвал самый интересный матч последнего тура РПЛ

Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с журналистами назвал самый интересный матч заключительного тура РПЛ.

Мостовой сказал «Чемпионату», что самым интересным матчем тура назвал бы противостояние «Рубина» и «Уфы», так как это будет настоящая битва за выживание в элитном дивизионе. Экс-игрок отметил, что вряд ли матч будет очень зрелищным в плане голов, но команды будут играть от ножа, так что скучать зрителям точно не придётся.

Напомним, что встреча между «Рубином» и «Уфой» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени. Проигравший в этом матче напрямую вылетит из РПЛ.