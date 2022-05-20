Глушаков: В этом сезоне было предчувствие, что «Спартак» может вылететь

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры «Спартака» в этом сезоне.

Глушаков сказал «Р-Спорт», что в этом сезоне спартаковцы выглядят совсем неубедительно, а турнирная таблица лишь служит доказательством этому. Полузащитник отметил, что в этом сезоне у него было предчувствие, что «красно-белые» могут вылететь из РПЛ, но московская команда всё же сумела собраться с силами и избежала больших неприятностей.

Напомним, что на данный момент «Спартак» под руководством Паоло Ваноли занимает десятую строчку в таблице РПЛ.