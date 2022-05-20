Кавазашвили: Дзюба должен понимать, что места в стартовом составе «Зенита» для него уже нет

Экс-игрок сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что не знает, какое решение в итоге примет 33-летний футболист, но он должен понимать, что места в стартовом составе «Зенита» для него уже нет. Эксперт отметил, что возраст сильно сказывается на игре Дзюбы, который уже не приносит питерской команде такой пользы, как было до этого.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в РПЛ 27 матчей. Форвард забил 11 голов и сделал пять результативных передач.