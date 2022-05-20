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Гайч рассказал, почему «Сан-Лоренсо» продал его в ЦСКА

20 Мая 2022 • 10:28 Комментировать

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал журналистам о том, почему клуб «Сан-Лоренсо» продал его в «армейскую» команду.

Гайч сказал, что трансфер случился во времена пандемии, когда было вообще не очень понятно, когда вернётся футбол. Аргентинец считает, что контекст его перехода в московский клуб был довольно странным. Форвард отметил, что в «Сан-Лоренсо» слишком часто менялись тренеры, которые практически не давали молодым игрокам проявить себя.

Напомним, что в этом сезоне Адольфо Гайч на правах арендного соглашения выступал за «Уэску». В испанской лиге форвард провёл 26 поединков, в которых забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сан-Лоренсо Адольфо Гайч
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