Гайч рассказал, почему «Сан-Лоренсо» продал его в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал журналистам о том, почему клуб «Сан-Лоренсо» продал его в «армейскую» команду.

Гайч сказал, что трансфер случился во времена пандемии, когда было вообще не очень понятно, когда вернётся футбол. Аргентинец считает, что контекст его перехода в московский клуб был довольно странным. Форвард отметил, что в «Сан-Лоренсо» слишком часто менялись тренеры, которые практически не давали молодым игрокам проявить себя.

Напомним, что в этом сезоне Адольфо Гайч на правах арендного соглашения выступал за «Уэску». В испанской лиге форвард провёл 26 поединков, в которых забил один гол.