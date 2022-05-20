Кавазашвили: У Березуцких есть всё для того, чтобы вырасти в классных тренеров

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал журналистам о том, что думает по поводу тренерского тандема братьев Березуцких в московском ЦСКА.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что братья Березуцкие слепили очень хорошую команду, которой этой весной восхищалась вся страна. Экс-вратарь отметил, что «армейцы» выпали из борьбы за медали, но у команды всё равно огромный потенциал. Эксперт считает, что у Березуцких есть всё для того, чтобы вырасти в очень классных тренеров.

Напомним, что на данный момент футболисты ЦСКА занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.