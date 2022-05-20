Ловчев: «Зенит» собирает у себя всю сборную страны

Экс-игрок «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу возможного перехода Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Ловчев сказал «НСН», что подобные слухи идут от агентов, которые хотят выбить для своих клиентов побольше денег. Эксперт отметил, что в «Зените» на позиции Бакаева играет более высококлассный игрок, а именно бразилец Малком. Экс-игрок добавил, что у него создаётся впечатление, что питерский клуб собирает у себя всю сборную страны.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что после окончания сезона Зелимхан Бакаев может сменить московский «Спартак» на «Зенит».