Мухин рассказал, почему долго привыкал к Ахметову

Российский полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, почему долго привыкал к Ильзату Ахметову.

Мухин сказал, что очень долго не мог привыкнуть в «армейском» клубе к Ильзату Ахметову, который очень много разговаривает, кричит и постоянно куда-то ходит. Полузащитник отметил, что со временем всё же привык к Ильзату, так что теперь все его слова пролетают мимо ушей.

Напомним, что в этом сезоне Максим Мухин провёл в российском чемпионате в составе «армейцев» 25 поединков, в которых получил семь жёлтых карточек. ЦСКА идёт на пятом месте в таблице.