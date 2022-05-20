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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мухин рассказал, почему долго привыкал к Ахметову

20 Мая 2022 • 09:49 Комментировать

Российский полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, почему долго привыкал к Ильзату Ахметову.

Мухин сказал, что очень долго не мог привыкнуть в «армейском» клубе к Ильзату Ахметову, который очень много разговаривает, кричит и постоянно куда-то ходит. Полузащитник отметил, что со временем всё же привык к Ильзату, так что теперь все его слова пролетают мимо ушей.

Напомним, что в этом сезоне Максим Мухин провёл в российском чемпионате в составе «армейцев» 25 поединков, в которых получил семь жёлтых карточек. ЦСКА идёт на пятом месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ильзат Ахметов Максим Мухин
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