Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок ЦСКА Мухин назвал одноклубников мечты

20 Мая 2022 • 09:37 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА Максим Мухин назвал футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде.

В разговоре с пресс-службой «армейцев» полузащитник поведал, что мечтает выступать вместе с французом Полем Погба. Также он назвал плеймейкера «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне и опорника «Челси» Нголо Канте.

20-летний Мухин играет за ЦСКА с июля прошлого года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Максим провел 25 поединков, в которых получил семь желтых карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Поль Погба Кевин де Брёйне Максим Мухин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Мая
10:18 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: У Березуцких есть всё для того, чтобы вырасти в классных тренеров
10:08 · Россия. Премьер-лига
Мухин: Родные постоянно берут в долг и не возвращают
09:58 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Буду болеть за «Сочи» в игре против «Динамо»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Зенит» собирает у себя всю сборную страны
09:49 · Россия. Премьер-лига
Мухин рассказал, почему долго привыкал к Ахметову
09:39 · Россия. Премьер-лига
Кечинов о моратории на вылет из РПЛ: Ничего менять не надо
09:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Мухин назвал одноклубников мечты
09:31 · Россия. Премьер-лига
Глушакову надоела гегемония «Зенита»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Олич: «Я не против Березуцких, но если нет результата, то будут проблемы»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Крылья Советов»: Пиняеву нужно сконцентрироваться на футболе
09:21 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал причину ухода Дзюбы из «Зенита»
09:05 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Шальке» летом пройдёт сборы с «Зенитом»
08:50 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал лучшего игрока РПЛ в этом сезоне
08:34 · Россия. Премьер-лига
Шевченко поддержал санкции в отношении российских спортсменов 5
08:29 · Россия. ФНЛ
«Кубань» из-за финансовых проблем может вылететь в ФНЛ-2
Все новости
Рекомендуем