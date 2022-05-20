Игрок ЦСКА Мухин назвал одноклубников мечты

Хавбек московского ЦСКА Максим Мухин назвал футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде.

В разговоре с пресс-службой «армейцев» полузащитник поведал, что мечтает выступать вместе с французом Полем Погба. Также он назвал плеймейкера «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне и опорника «Челси» Нголо Канте.

20-летний Мухин играет за ЦСКА с июля прошлого года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Максим провел 25 поединков, в которых получил семь желтых карточек.