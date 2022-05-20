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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушакову надоела гегемония «Зенита»

20 Мая 2022 • 09:31 Комментировать

Российский полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался по поводу игры питерского «Зенита» в этом сезоне.

Глушаков сказал «Р-Спорт», что у «Зенита» сейчас действительно самая сильная команда в РПЛ, так что это ни для кого не секрет. Опытный футболист отметил, что его очень удивило то, что никто из легионеров питерского клуба не уехал. Полузащитник «Химок» добавил, что ему надоела гегемония «Зенита», которую нужно заканчивать в ближайшее время.

Напомним, что подопечные Сергея Семака в этом сезоне досрочно завоевали чемпионство. Команда из Санкт-Петербурга завоевала четвёртый титул кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Глушаков
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