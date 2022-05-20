Тренер «Крылья Советов»: Пиняеву нужно сконцентрироваться на футболе

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу перспектив молодого российского полузащитника Сергея Пиняева.

Осинькин сказал Metaraitings.ru, что молодому футболисту, у которого ещё вся карьера впереди, сейчас уделяется слишком много внимания. Тренер самарского клуба считает, что Пиняеву необходимо сосредоточиться на футболе, а не на съёмках и интервью. Специалист отметил, что это вопросы не к игроку, а к журналистам, так как к Пиняеву нет вопросов в плане работы на тренировках.

Напомним, что в этом сезоне Сергей Пиняев провёл в РПЛ 27 поединков, в которых забил два гола и сделал два ассиста.