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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Крылья Советов»: Пиняеву нужно сконцентрироваться на футболе

20 Мая 2022 • 09:23 Комментировать

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу перспектив молодого российского полузащитника Сергея Пиняева.

Осинькин сказал Metaraitings.ru, что молодому футболисту, у которого ещё вся карьера впереди, сейчас уделяется слишком много внимания. Тренер самарского клуба считает, что Пиняеву необходимо сосредоточиться на футболе, а не на съёмках и интервью. Специалист отметил, что это вопросы не к игроку, а к журналистам, так как к Пиняеву нет вопросов в плане работы на тренировках.

Напомним, что в этом сезоне Сергей Пиняев провёл в РПЛ 27 поединков, в которых забил два гола и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Сергей Пиняев
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