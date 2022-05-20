Кавазашвили назвал лучшего игрока РПЛ в этом сезоне

Известный экс-футболист и эксперт Анзор Кавазашвили рассказал журналистам о том, кого считает лучшим игроком этого сезона в РПЛ.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что из российских футболистов даже выделить кого-то сложно, так как яркие матчи были у многих, а вот стабильностью никто не отличился. Эксперт отметил, что из легионеров лучшим был форвард «Зенита» Клаудиньо, который виртуозно владеет мячом, тонко чувствует игру и способен обыграть любого соперника.

Напомним, что в этом сезоне Клаудиньо провёл в РПЛ 23 матча, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.