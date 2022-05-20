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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шевченко поддержал санкции в отношении российских спортсменов

20 Мая 2022 • 08:34 Комментировать (4)

Известный украинский экс-футболист и тренер Андрей Шевченко высказался по поводу санкций в отношении российских спортсменов.

Шевченко заявил, что ни один российский спортсмен не должен участвовать в каком-либо соревновании. Украинский специалист отметил, что это его личная позиция, которой он будет придерживаться в ближайшее время. Экс-наставник сборной Украины добавил, что он принципиально не общается с российскими футболистами и тренерами.

Напомним, что российские клубы были отстранены руководством УЕФА от еврокубков на следующий сезон из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Россия Украина
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