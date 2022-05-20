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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков рассказал, что думает о переходе Бакаева в «Зенит»

20 Мая 2022 • 08:25 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».

«Это потеря для «Спартака». Он является одним из лидеров команды. Не понимаю логику принятия решения», - приводит слова Широкова Vseprosport.ru.

Срок действия трудового соглашения 25-летнего полузащитника с «красно-белыми» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Зелимхан принял участие в 25 поединках, отметившись результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Широков Зелимхан Бакаев
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