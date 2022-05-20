Широков рассказал, что думает о переходе Бакаева в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».

«Это потеря для «Спартака». Он является одним из лидеров команды. Не понимаю логику принятия решения», - приводит слова Широкова Vseprosport.ru.

Срок действия трудового соглашения 25-летнего полузащитника с «красно-белыми» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Зелимхан принял участие в 25 поединках, отметившись результативными передачами.