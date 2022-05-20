Экс-игрок «Спартака» объяснил, за счёт чего Дзюба так долго играет на высоком уровне

Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев рассказал журналистам о том, по какой причине форвард «Зенита» Артём Дзюба всё ещё играет на высоком уровне.

Яковлев сказал Sport24, что Дзюба прекрасно умеет справляться с трудностями, что очень важно в профессиональном спорте. Экс-игрок «Спартака» отметил, что он долгое время дружил с Артёмом, который его всегда поддерживал и подбадривал. Полузащитник добавил, что Дзюба не любит проигрывать и всегда требует от партнёров выкладываться по полной программе.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 27 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов.