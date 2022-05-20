Агент Гиговича: Мы не можем разорвать контракт с «Ростовом»

Агент молодого шведского защитника «Ростова» Армина Гиговича рассказал журналистам, что разорвать контракт с российской командой пока невозможно.

Агент Харис Скендерович сказал «РБ-Спорту», что разорвать соглашение с ростовской командой пока невозможно. Скендерович отметил, что он общается с «Ростовом», но в основном разговоры касаются травмы спины у Гиговича. Напомним, что защитник весной ушёл в аренду в «Хельсингборг». Контракт шведа с «Ростовом» рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне Армин Гигович провёл в российском чемпионате 13 поединков, в которых отметился одним ассистом.