Бышовец: Уход Фернандеса явно ослабит ЦСКА

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался по поводу ухода защитника Марио Фернандеса из московского ЦСКА.

Бышовец сказал Betonmobile.ru, что Фернандес является одним из лучших иностранных футболистов, которые играли за ЦСКА и сборную России. Опытный специалист отметил, что уход Фернандеса явно ослабит «армейцев». Экс-тренер «Локомотива» добавил, что для московской команды защитник был ключевым игроком, который сильно влиял на результат.

Напомним, что Марио Фернандес решил приостановить карьеру. После окончания сезона защитник покинет московский ЦСКА.