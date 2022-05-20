Кавазашвили уверен, что Агаларов не затерялся бы в топ-клубе

Экс-вратарь, а ныне известный эксперт Анзор Кавазашвили поделился с журналистами своим мнением по поводу игры молодого форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

Кавазашвили сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что нападающий «Уфы» для него является главным открытием сезона. Эксперт отметил, что Агаларов бы точно не затерялся в топ-клубе, так как игрок обладает скоростью, техникой и невероятным голевым чутьём. Экс-вратарь добавил, что если бы «Зенит» вместо Сергеева подписал Агаларова, то у форварда «Уфы» сейчас было бы гораздо больше забитых мячей.

Напомним, что Гамид Агаларов в этом сезоне провёл в российском чемпионате 28 поединков и отметился 19 голами.