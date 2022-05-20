Кавазашвили раскритиковал легионеров «Спартака»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с журналистами раскритиковал некоторых легионеров московского «Спартака».

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что ему трудно понять, почему «Зенит» покупает легионеров, которые выделяются и ведут игру, а у «красно-белых» столько трансферных просчётов. Эксперт отметил, что Куинси Промес сейчас играет гораздо ниже своих возможностей, а Кофрие, Николсон и Мартинс вообще средние футболисты, которые не соответствуют уровню «Спартака».

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли занимают десятое место в таблице РПЛ.