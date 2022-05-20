Кавазашвили: Ваноли невероятно эмоционален, но это не делает его топ-тренером

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу главного тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что итальянский специалист просто невероятно эмоционален, но это не делает его топ-тренеров. Экс-вратарь отметил, что при Ваноли спартаковцы не особо прибавили, хотя стали чуть надёжнее действовать в обороне. Эксперт считает, что если «красно-белые» не смогут выиграть Кубок России, то с итальянским тренером этим летом распрощаются.

Напомним, что на данный момент футболисты «Спартака» под шефством Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.