Кавазашвили назвал лучшего тренера РПЛ

Бывший голкипер сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили подвел итоги сезона в российской Премьер-лиге. По его мнению, лучшим тренером стоит признать наставника «Динамо» Сандро Шварца.

В беседе со «Спорт-экспрессом» эксперт заявил, что немецкий специалист смог вывести посредственную команду, которая давно ничего не выигрывала, на новый уровень. Также он отметил, что при Шварце начала прогрессировать молодежь «бело-голубых».

Перед заключительным туром чемпионата России «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице.