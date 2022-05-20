Мирзоян о моратории на вылет из РПЛ: Всё решится на исполкоме РФС

Член Исполкома РФС Александр Мирзоян поделился мнением о моратории на вылет ИЗ РПЛ.

«Клубы проголосовали за мораторий? А зачем они тогда играли? Можно было бы раньше закончить чемпионат и все», — приводит слова Мирзояна «РБ Спорт».

Мирзоян заявил, что пока ничего конкретного сказать не может, все будет решаться на заседании РФС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае расширения лиги, 13-я и 14-я команды РПЛ сохранят прописку в элитном дивизионе, а два последних клуба сыграют переходные матчи с 3-й и 4-й командой Футбольной национальной лиги.

РФС объявит о решении после окончания текущего сезона.