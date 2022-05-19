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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Матч ТВ» летом проведёт турнир для российских клубов

19 Мая 2022 • 22:57 Комментировать

Летом «Матч ТВ» планирует проведение турнира, в котором будут участвовать четыре команды.

По информации «РБ Спорт» , что «Матч ТВ» проведет турнир, в нем примут участие «Зенит», «Сочи», «Ростов» и ЦСКА.

В то же время, турнир планирует провести букмекерская компания Winline, где «Зенит» должен принять участие. Помимо «сине-бело-голубых», в розыгрыше будут участвовать «Спартак», «Краснодар» и еще один сербский клуб. Неизвестно, в каком из турниров в итоге примет участие «Зенит».

Зимний предсезонный Кубок Матч Премьер не состоялся из-за отказа многих российских клубов от участия.

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