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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев раскритиковал идею введения моратория на вылет из РПЛ

19 Мая 2022 • 22:39 Комментировать

Валерий Газзаев, бывший наставник сборной России, сделал заявление относительно возможного введения моратория на вылет из РПЛ.

Следует отметить, что РФС в ближайшее время рассмотрит будущий формат проведения РПЛ, где был поднят вопрос моратория на вылет.

«Если такое решение будет принято, российский чемпионат скатится на уровень любительского», — заявил Газзаев изданию «РБ Спорт».

Валерий Георгиевич уверен, что в случае принятия данного решения на уровне РФС, однозначно будет нарушен спортивный принцип.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев совсем недавно прокомментировал вопрос будущих изменений в чемпионате и отметил, что сразу 10 клубов РПЛ выступили «за» введение моратория. Только руководители пяти команд высказались против расширения лиги, куда входит и ЦСКА.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев РПЛ
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