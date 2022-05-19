Газзаев раскритиковал идею введения моратория на вылет из РПЛ

Валерий Газзаев, бывший наставник сборной России, сделал заявление относительно возможного введения моратория на вылет из РПЛ.

Следует отметить, что РФС в ближайшее время рассмотрит будущий формат проведения РПЛ, где был поднят вопрос моратория на вылет.

«Если такое решение будет принято, российский чемпионат скатится на уровень любительского», — заявил Газзаев изданию «РБ Спорт».

Валерий Георгиевич уверен, что в случае принятия данного решения на уровне РФС, однозначно будет нарушен спортивный принцип.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев совсем недавно прокомментировал вопрос будущих изменений в чемпионате и отметил, что сразу 10 клубов РПЛ выступили «за» введение моратория. Только руководители пяти команд высказались против расширения лиги, куда входит и ЦСКА.