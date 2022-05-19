«Зенит» интересуется лучшим форвардом РПЛ

Руководители «Зенита» продолжают работать на трансферном рынке. Летом клуб ожидают сразу несколько входящих операций. Подписание нападающего — вопрос приоритетный, учитывая уход Артема Дзюбы. Издание «РБ Спорт» сообщает, что представители «Зенита» прорабатывают вопрос подписания футболиста «Уфы» — Гамида Агаларова.

Если верить вышеуказанному источнику, переговорный процесс стартует в конце мая.

Чуть ранее российские СМИ обсуждали трансфер Константина Тюкавина в «Зенит». Менеджмент рассматривал кандидатуру, но конкретики мало.

В текущем розыгрыше Агаларов сыграл за «Уфу» 30 раз во всех турнирах, забил 19 голов и сделал результативную передачу.