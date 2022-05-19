РФС отреагировал на лицензирование «Факела» для выступлений в РПЛ

Максим Митрофанов, директор по развитию РФС, прокомментировал вопрос лицензирования «Факела» на следующий сезон для выступлений в Российской премьер-лиге.

«Пока процедура рассмотрения документов не завершена, процесс лицензирования не пройден. Некорректно давать оценку относительно статуса изучения документов. Мы не имеем права влиять на решение членов комиссии», — заявил Митрофанов журналисту издания «Чемпионат».

Следует отметить, что клуб из Воронежа однозначно примет участие в следующем сезоне в РПЛ.