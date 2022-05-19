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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ростове» отреагировали на переезд клуба в другой регион

19 Мая 2022 • 21:19 Комментировать

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» сделала официальное заявление по поводу возможного переезда команды в другой регион.

Сегодня СМИ активно обсуждает переезд коллектива в Саранск, где сможет провести следующий сезон.

«В разных телеграм-каналах и сайтах российских СМИ обсуждается возможность переезда ФК «Ростов» в другой регион. Наш стадион является одним из наиболее посещаемых в стране. С гордостью носим имя нашего любимого города», — заявила пресс-служба.

В конце своего обращения к фанатам было сказано, что переезд в другой город не рассматривался и не будет обсуждаться руководством.

Учитывая сложную ситуацию между Россией и Украиной, «Ростову» приходится обходиться без аэропорта. Все соперники также приезжают автобусом либо железнодорожным транспортом, но менеджмент не смотрит в сторону замены города для базирования команды.


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Ростов РПЛ
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