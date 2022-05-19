«Лига Ставок» больше не будет спонсором РПЛ

Букмекерская контора «Лига Ставок» не будет спонсировать РПЛ со следующего сезона.

«РБК Спорт» сообщает, что букмекерская контора «Лига Ставок» решила разорвать соглашение с Российской премьер-лигой. По информации источников, контракт был рассчитан на 4 года на сумму около 15 миллиардов рублей.

Источник из РПЛ сообщил, что контора не может исполнить обязательства по соглашению, переговоры между сторонами продолжаются.

В «Лиге Ставок» объяснили данную информацию тем, что в мире тяжелая экономическая ситуация, которая влияет на спорт и на финансовые возможности конторы.

С 2010 года «Лига Ставок» начала сотрудничать с Российской премьер-лигой (РПЛ) по противодействию договорным футбольным матчам и коррупции в спорте.