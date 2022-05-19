Оздоев может сменить «Зенит» на московский топ-клуб

Полузащитник Магомед Оздоев близок к уходу из петербургского «Зенита». У 29-летнего игрока истекает контракт с «сине-бело-голубыми», и клуб не планирует предлагать ему новое соглашение.

Согласно данным «Спорт-экспресса», этой ситуацией намерен воспользоваться столичный ЦСКА. «Армейцы» готовы подписать Магомеда на правах свободного агента.

Оздоев играет в составе «Зенита» с 2018 года. В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги он поучаствовал в 15 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Вместе с «Зенитом» хавбек четыре раза становился чемпионом РПЛ.