Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию Артёма Дзюбы, у которого вот-вот закончится контракт с «Зенитом».

- По моему мнению, Дзюбе лучше остаться в «Зените», потому что он прекрасно знает этот клуб, там его любят болельщики, там для него всё своё, родное. А переходить в другой чемпионат рискованно, могут возникнуть объективные сложности. Потребуется время на адаптацию, на изучение языка, на всё остальное. Да, возможно, в «Зените» Артёму не хватает игровой практики, но это большой клуб, чемпион России четырёх последних лет. Мне кажется, Дзюбе будет комфортней в «Зените», но, конечно, последнее слово остаётся за ним самим. Он примет то или иное решение в зависимости от того, каким он видит продолжение своей карьеры.